"Не забили пенальті, втратили ще багато гольових моментів. Загалом подібне відбувається у кожному матчі, у нас є моменти, але нам дуже важко забити гол. Чому так, ми поки що не знаємо. Стараємось, багато та якісно працюємо на тренуваннях в цьому напрямку, але переломити цю тенденцію поки що не можемо.

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Кожна гра – це окрема історія. Є команди, які грають так, як грав Колос. Є суперники, які грають більш відкрито. Нам просто потрібно виграти матч, щоб команда психологічно розвантажилась, щоб хлопці побачили, що ми можемо вигравати.

Ми будемо ретельно готуватися до гри з Шахтарем. Так, це один з найкращих клубів країни, але, я думаю, що не треба боятися цієї команди. Просто потрібно вийти на поле та зіграти так, як вміємо. Звичайно, буде важка гра, але я вірю, що наша команда може зіграти хороший матч. Не треба боятися", – цитує Огнєновіча офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, напередодні харків'яни розписали безгольову нічию з Колосом і поки не знають смаку перемог у другому колі, перебуваючи на дванадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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