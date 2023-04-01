Металлист и Колос не смогли выявить сильнейшего в матче 19-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Колос в первом тайме выглядел опаснее прежде всего благодаря классной игре Богданова, который своими дальними ударами создал три возможности. До перерыва Безбородько также мог вывести Колос вперед, но не хватило точности.

Металлист и Колос разошлись миром – Волынец отразил пенальти, харьковчане едва не привезли курьезный гол в свои ворота

Во второй половине все изменилось. На самом старте Демченко заработал пенальти в ворота Колоса, но Прядун не смог переиграть Волынца ударом с отметки. После этого моментов почти не было, поэтому заслуженные нули на табло.