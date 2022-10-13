О трансфере харьковский клуб еще не сообщал официально, однако Пико внесен в заявку Металлиста на официальном сайте УПЛ.

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Отмечается, что бразилец будет выступать за харьковчан под 36-м номером. Transfermarkt сообщает, что Пико перебрался в Металлист на правах свободного агента.

Напомним, бразилец выступал за Днепр с августа 2015-го (после поражения в финале ЛЕ), а покинул его в январе 2017-го. После этого были венгерская Кишварда и клубы низших дивизионов Бразилии. С сентября 2020 по март 2021 Пико играл за Металл, который позже стал Металлистом.

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