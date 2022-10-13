Про трансфер харківський клуб ще не повідомляв офіційно, проте Піко внесений у заявку Металіста на офіційному сайті УПЛ.

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Зазначається, що бразилець виступатиме за харків'ян під 36-м номером. Transfermarkt повідомляє, що Піко перебрався до Металіста на правах вільного агента.

Нагадаємо, бразилець виступав за Дніпро з серпня 2015-го (після поразки у фіналі ЛЄ), а покинув її в січні 2017-го. Після цього були угорська Кішварда та клуби нижчих дивізіонів Бразилії. З вересня 2020-го по березень 2021-го Піко грав за Метал, який пізніше став Металістом.

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