"Команда находится в Турции, проходит сборы, играет товарищеские матчи и готовится к выступлению в Премьер-лиге. С первого дня часть не эвакуировавшихся работников клуба находятся на территории клуба – им предоставлено безопасное место в случае артобстрелов, проживание, питание и все необходимые бытовые условия.

"Ярославский сейчас не имеет отношения к Металлисту – охладел к футболу": Цыганык раскрыл фактического босса харьковчан

Единственное подразделение клуба, которое сейчас не работает – это детско-юношеская футбольная Академия Металлист. Но это связано с тем, что Харьков подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам.

Что касается высказывания Игоря Цыганыка, то я действительно остался в Харькове и несу полную ответственность за футбольный клуб Металлист. С начала, а именно 24 февраля, мы приняли решение передать мне управление клубом на время боевых действий на территории Украины. Но не финансирование.

Я говорил раньше и повторю сейчас. Александр Ярославский полностью финансирует футбольный клуб Металлист. Никаких дополнительных источников финансирования никогда не было и нет. Металлист был, есть и будет!" – цитирует Красникова официальный сайт клуба.

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