"Я уже говорил о том, что по состоянию на сегодняшний день за судьбу Металлиста несет ответственность исключительно один человек. Это Евгений Красников. Насколько мне известно, Ярославский сейчас в Металлисте не участвует.

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Отношения к клубу у него нет, это футбольная составляющая истории. Политические оценки я давать не буду. Охладел Ярославский к футболу", – резюмировал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, Ярославский еще до начала войны вляпался в скандал и покинул Украину. Автомобиль из кортежа бизнесмена сбил человека насмерть, следствие продолжается.

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