"Эмоции очень негативные – судья в принципе сломал игру в начале второго тайма, не поставлен был чистый пенальти. Когда Металлист уверенно играет весь матч руками в своей штрафной площадке – трудно так играть.

Голевой дебют уникального англичанина в видеообзоре кубкового матча Металлист – Десна – 2:1

В принципе очень хорошо начали, должны были в первом тайме забивать 2-3 чистых мяча. Не забили. Реализовали лишь 1 гол, нужно было больше забивать, чтобы не было этих судейских ошибок. Забивать, конечно, приятно, но главное, чтобы команда выигрывала. К сожалению, этого сегодня не было. Считаю, арбитр полностью виноват. Атмосфера в раздевалке отрицательная. Постараемся настроиться хорошо на следующую игру", – сказал Волошин в эфире "Футбол 1".

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка Украины Волошин вывел Десну вперед на последней минуте первого тайма, однако после перерыва черниговцы дважды пропустили и вылетели из розыгрыша турнира.

Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах

Эпизод на 14:43