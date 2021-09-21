Металлист и Десна провели роскошный поединок в Кубке Украины. Игра без центра поля, с постоянным нагнетанием на ворота друг друга и неплохая игра защиты. Как следствие, первый гол был забит лишь на последней минуте первого тайма: Викентий Волошин получил мяч на ход от Сергея Болбата и вывел черниговцев вперед.

Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах

Металлист после перерыва взялся штурмовать ворота Мысыка. Сработала замена от Кучера – английский дебютант харьковчан Кадим Харрис на мгновение опередил Вадима Жука и забил свой первый гол в Украине. Ожесточенная борьба могла подарить победу каждой из команд, однако больше повезло хозяевам. За 2 минуты до конца матча после навеса со штрафного мяч отскочил к Александру Мизюку, тот принял, развернулся и... поставил крест на надеждах черниговцев завоевать Кубок.

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