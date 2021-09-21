"Емоції дуже негативні – суддя в принципі зламав гру на початку другого тайму, не поставлений був чистий пенальті. Коли Металіст впевнено грає весь матч руками у своєму штрафному майданчику – важко так грати.

Гольовий дебют унікального англійця у відеоогляді кубкового матчу Металіст – Десна – 2:1

В принципі дуже добре почали, повинні були в першому таймі забивати 2-3 чистих м'ячі. Не забили. Реалізували лише 1 гол, потрібно було більше забивати, щоб не було цих суддівських помилок. Забивати, звичайно, приємно, але головне, щоб команда вигравала. На жаль, цього сьогодні не було. Вважаю, арбітр повністю винен. Атмосфера в роздягальні негативна. Постараємося налаштуватися добре на наступну гру", – сказав Волошин в ефірі "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу Кубка України Волошин вивів Десну вперед на останній хвилині першого тайму, однак по перерві чернігівці двічі пропустили і вилетіли з розіграшу турніру.

Металіст прорвався в 1/8 фіналу Кубка України, вигризши перемогу у Десни завдяки голу на останніх хвилинах

Епізод на 14:43