"С большой гордостью объявляю о своем возвращении в Металлист. Клуб, который открыл двери европейского футбола в 2011 году и навсегда изменил мою профессиональную жизнь.

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Другой момент, но ощущения такие же сложные, как и в первый раз. У меня большие планы на этот проект, и первый – вернуть клуб на то место, которое он никогда не должен был покидать. Пусть это будет солидный и успешный проект. Давайте сделаем это. Вперед Металлист", – написал Хуфф на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вместе с Металлистом Хуфф в сезоне 2012/2013 стал вице-чемпионом Украины.

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