"З великою гордістю оголошую про своє повернення в Металіст. Клуб, який відкрив двері європейського футболу у 2011 році і назавжди змінив моє професійне життя.

Харріс заради переходу в Металіст погодився на зменшення зарплати

Інший момент, але відчуття такі ж складні, як і першого разу. У мене великі плани на цей проект, і перший – повернути клуб на те місце, яке він ніколи не мав залишати. Нехай це буде солідний і успішний проект. Давайте зробимо це. Вперед Металіст", – написав Хуфф на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, разом з Металістом Хуфф у сезоні 2012/2013 став віце-чемпіоном України.

Перша ліга: Металіст познущався з Кременя, Альянс піднявся на другу сходинку, Гірник-Спорт розбив Оболонь