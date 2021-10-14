Металіст повернув тренера, з яким ставав віце-чемпіоном УПЛ
Бразильський фахівець з фізпідготовки Мішель Хуфф повідомив, що відновив роботу у харківській команді.
"З великою гордістю оголошую про своє повернення в Металіст. Клуб, який відкрив двері європейського футболу у 2011 році і назавжди змінив моє професійне життя.
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Інший момент, але відчуття такі ж складні, як і першого разу. У мене великі плани на цей проект, і перший – повернути клуб на те місце, яке він ніколи не мав залишати. Нехай це буде солідний і успішний проект. Давайте зробимо це. Вперед Металіст", – написав Хуфф на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, разом з Металістом Хуфф у сезоні 2012/2013 став віце-чемпіоном України.
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