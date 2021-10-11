Первая лига 2021/22, 13-й тур

Альянс – Олимпик – 2:1

Голы: Писный, 64, Рогозинский, 69 – Прядун, 45

Оболонь – Горняк-Спорт – начало в 17:30

Металлист – Кремень – начало в 18:30

Альянс в волевом стиле одолел Олимпик. Первая половина получилась довольно жесткой, о чем свидетельствуют 5 желтых карточек, показанных игрокам. Под занавес тайма Прядун вывел Олимпик вперед, что позволило бы донецкой команде приблизиться к заветной топ-4. Впрочем, Альянс после перерыва ответил голами Писного и Рогозинского на 64 и 69 минутах, которые и решили судьбу поединка.

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Таким образом, Альянс набрал 26 очков и поднялся на 2 место, отставая от Металлиста на 6 очков. Олимпик с 17 пунктами расположился на 5 строчке.

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