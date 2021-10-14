"Он сказал крутую вещь: "Сейчас у меня в Чемпионшипе 200 матчей, и когда мой сын через 5-7 лет спросит о лучшем моменте в карьере, я могу сказать, что сыграл уже 300-350 игр здесь. Или я принял вызов, перешел в серьезный клуб и через 2 года могу играть вместе с Металлистом в Лиге чемпионов против лучших клубов мира".

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Деньги – не его основная мотивация. Это реальная история, а не агентские бла-бла-бла. Все английские бюджеты – и АПЛ, и Чемпионшипа – открытые. Последняя зарплата Харриса – 17 тысяч фунтов стерлингов в неделю. На руки – около 10 тысяч фунтов в неделю.

С осознанием того, что Металлист восстанавливается и будет большим клубом, в Первой лиге о таких суммах мы не могли говорить. Я ему объяснил, что сейчас мы не можем рассчитывать на такие деньги. Мне понравился фидбэк футболиста, он воспринимает это как вызов", – сказал Билейчук в эфире You-tube-канала Бомбардир.

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