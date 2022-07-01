Харьковский Металлист был разбит Истанбул Башакшехиром. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Товарищеский матч.

Металлист – Истанбул Башакшехир – 0:3

Голы: Чолак, 6, Шадли, 59, 72.

Состав Металлиста: Рыбак (Рыбка, 46) – Горбунов (Вернатус, 82), Порох, Мизюк, Танчик – Картушов (Ралюченко, 82), Танковский (Чидомере, 72), Сарапий, Бабенко (Банада, 46), Подлепенец, 88) – Демченко (Кайдалов, 82).

Начало встречи получилось неудачным для харьковчан – уже на 6 минуте Эмре Чолак перехватил мяч и решил пробить, попав в дальнюю девятку за шикарной траекторией. После перерыва турки достигли большего преимущества – Шадли оформил дубль и установил окончательный счет во встрече – 0:3.

Добавим, что Металлист начнет следующий сезон в УПЛ, который начнется уже 20 августа.

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