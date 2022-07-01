Харківський Металіст був розбитий Істанбул Башакшехіром. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Товариський матч.

Металіст – Істанбул Башакшехір – 0:3

Голи: Чолак, 6, Шадлі, 59, 72.

Склад Металіста: Рибак (Рибка, 46) – Горбунов (Вернатус, 82), Порох, Мизюк, Танчик – Картушов (Ралюченко, 82), Танковський (Чидомере, 72), Сарапій, Бабенко (Банада, 46), Підлепенець (Тепляков, 88) – Демченко (Кайдалов, 82).

Початок зустрічі вийшов невдалим для харків'ян – вже на 6 хвилині Емре Чолак перехопив м'яч та вирішив пробити, поціливши у дальню дев'ятку за шикарною траєкторією. По перерві турки досягнули більшої переваги – Шадлі оформив дубль та встановив остаточний рахунок у зустрічі – 0:3.

Додамо, що Металіст розпочне наступний сезон в УПЛ, який розпочнеться вже 20 серпня.

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