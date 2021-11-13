Металлист разгромил Прикарпатье, Ярославский презентовал очередного новичка
Металлист обыграл Прикарпатье в рамках 18-го тура Первой лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24.
Первая лига, 18 тур
Металлист – Прикарпатье – 4:0
Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62
Перед матчем президент харьковчан Александр Ярославский представил болельщикам очередного бразильского новичка. Паулинью Бойя выбрал себе 77 номер.
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В гости к Металлисту пожаловало Прикарпатье, которое до сегодняшнего вечера не проигрывало в течение шести матчей (четыре последних – победы). Однако навязать свои условия лидеру и главному претенденту на УПЛ не удалось.
Металлист победил убедительно и с разгромным счетом. Дубль в свой актив записал Риаскос, еще по голу добавили Танчик и Пейшото, возглавляющий бомбардирскую гонку Первой лиги. Подопечные Кучера набрали 47 очков и продолжают уверенно лидировать. У Прикарпатья 28 баллов и 5 позиция.