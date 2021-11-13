Перша ліга, 18 тур

Металіст – Прикарпаття – 4:0

Голи: Ріаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62

Перед матчем президент харків'ян Олександр Ярославський презентував уболівальникам чергового бразильського новачка. Паулінью Бойя обрав собі 77 номер.

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У гості до Металіста завітало Прикарпаття, яке до сьогоднішнього вечора не програвало упродовж шести матчів (чотири останні – перемоги). Однак нав'язати свої умови лідеру і головному претенденту на УПЛ не вдалося.

Металіст переміг переконливо і з розгромним рахунком. Дубль у свій актив записав Ріаскос, ще по голу додали Танчик і Пейшото, який очолює бомбардирські перегони Першої ліги. Підопічні Кучера набрали 47 очок і продовжують впевнено лідирувати. У Прикарпаття 28 балів і 5 позиція.