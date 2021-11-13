Металіст розгромив Прикарпаття, яке перервало безпрограшну серію, Ярославський презентував чергового новачка
Металіст обіграв Прикарпаття в рамках 18-го туру Першої ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24.
Перша ліга, 18 тур
Металіст – Прикарпаття – 4:0
Голи: Ріаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62
Перед матчем президент харків'ян Олександр Ярославський презентував уболівальникам чергового бразильського новачка. Паулінью Бойя обрав собі 77 номер.
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У гості до Металіста завітало Прикарпаття, яке до сьогоднішнього вечора не програвало упродовж шести матчів (чотири останні – перемоги). Однак нав'язати свої умови лідеру і головному претенденту на УПЛ не вдалося.
Металіст переміг переконливо і з розгромним рахунком. Дубль у свій актив записав Ріаскос, ще по голу додали Танчик і Пейшото, який очолює бомбардирські перегони Першої ліги. Підопічні Кучера набрали 47 очок і продовжують впевнено лідирувати. У Прикарпаття 28 балів і 5 позиція.