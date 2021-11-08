Екатерина Ярославская, дочь владельца Металлиста Александра Ярославского, "получила" должность в клубе в очень юном возрасте.

На официальном сайте харьковского Металлиста появилась новость, будто бы 11-летняя Екатерина Ярославская теперь будет работать ассистентом спортивного директора клуба Папы Гуйе.

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Скорее всего, клубная пресс-служба решила в такой шутливой манере обыграть общую фотографию Ярославской с защитником Астон Виллы и сборной Англии Тайроном Мингзом. В комментарии Екатерина написала, что англичанин "скоро будет играть за Металлист".

К слову, харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге, имея 44 очка в активе после 17 туров.

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