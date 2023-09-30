Центральный защитник Виталий Федорив разорвал контракт с СК Днепр-1 и вернулся в Металлист, сообщает Sport.ua.

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35-летний защитник подписал с харьковчанами соглашение до конца сезона и будет выступать под номером 42.

К слову, Федорив в 2020-2022 годах уже играл за "желто-синих" и даже был капитаном команды. В осенней части прошлого сезона УПЛ он провел за Металлист 5 матчей, после чего перебрался в СК Днепр-1. За команду Александра Кучера так и не дебютировал, запомнившись лишь дракой после матча против Шахтера, за что получил трехматчевую дисквалификацию. Летом днепряне решили оформить полноценное сотрудничество с Виталием (на один год), однако контракт был досрочно расторгнут и он вернулся в Металлист в статусе свободного агента.

Напомним, Федорив начал профессиональную карьеру в Динамо в 2004 году. Успел поиграть за Кривбасс, Говерлу, Олимпик, российские Амкар и Нижний Новгород и латвийский Спартакс. Провел два поединка в составе национальной сборной Украины и 13 матчей в молодежке (1 гол). Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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