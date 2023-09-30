Центральний захисник Віталій Федорів розірвав контракт зі СК Дніпро-1 і повернувся у Металіст, повідомляє Sport.ua.

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35-річний оборонець підписав з харків'янами угоду до кінця сезону і виступатиме під номером 42.

До слова, Федорів у 2020-2022 роках уже грав за "жовто-синіх" і навіть був капітаном команди. В осінній частині минулого сезону УПЛ він провів за Металіст 5 матчів, після чого перебрався в СК Дніпро-1. За команду Олександра Кучера так і не дебютував, запам'ятавшись лише бійкою після матчу проти Шахтаря, за що отримав триматчеву дискваліфікацію. Влітку дніпряни вирішили оформити повноцінну співпрацю з Віталієм (на один рік), однак контракт було достроково розірвано і він повернувся у Металіст у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Федорів розпочав професіональну кар'єру в Динамо у 2004 році. Встиг пограти за Кривбас, Говерлу, Олімпік, російські Амкар та Нижній Новгород і латвійський Спартакс. Провів два поєдинки у складі національної збірної України та 13 матчів у молодіжці (1 гол). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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