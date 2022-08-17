Харьковский клуб определился с перечнем футболистов, которые будут защищать честь Металлиста в течение сезона.

В списке "желто-синих" есть новички – форвард Максим Прядун (в свое время выступал за Олимпик), полузащитник Евгений Рязанцев (вернулся из аренды в Испании), бывший кипер Львова Орест Костик, а также 16-летний нападающий Егор Красников – сын бывшего вице-президента клуба, а ныне директора СК Днепр-1. Полная заявка харьковской команды доступна на сайте УПЛ.

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Напомним, Металлист ранее потерял Александра Кучера и Евгения Красникова, перешедших работать в СК Днепр-1. Новым тренером назначен Олег Ратий, а спортивным директором – Василий Кобин. Также харьковчане остались без ряда важных легионеров, которые после начала полномасштабной войны покинули Украину.

В первом туре чемпионата Украины 2022/23 соперником Металлиста станет львовский Рух. Матч запланирован на 24 августа.

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