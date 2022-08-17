У списку "жовто-синіх" є новачки – форвард Максим Прядун (свого часу виступав за Олімпік), півзахисник Євген Рязанцев (повернувся з оренди в Іспанії), колишній кіпер Львова Орест Костик, а також 16-річний нападник Єгор Красніков – син колишнього віце-президента клубу, а нині директора СК Дніпро-1. Повна заявка харківської команди доступна на сайті УПЛ.

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Нагадаємо, Металіст раніше втратив Олександра Кучера і Євгена Краснікова, які перейшли працювати в СК Дніпро-1. Новим тренером призначений Олег Ратій, а спортивним директором – Василь Кобін. Також харків'яни залишилися без низки важливих легіонерів, які після початку повномасштабної війни покинули Україну.

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