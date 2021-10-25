19-летний Габриэл Пираньи попал на радары Металлиста и Шахтера, сообщает Radar Esportes.

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Относительно бразильского таланта также ведет переговоры Лилль. По данным местных СМИ, будущий клуб полузащитника будет определен до конца недели, но полноценно перебраться в Европу он сможет только зимой. Сантос вынужден продавать Габриэла из-за трудного финансового положения.

Пираньи в нынешнем сезоне бразильского первенства провел 24 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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