19-річний Габріел Пірані потрапив на радари Металіста та Шахтаря, повідомляє Radar Esportes.

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Щодо бразильського таланта також веде перемовини Лілль. За даними місцевих ЗМІ, майбутній клуб півзахисника буде визначений до кінця тижня, але повноцінно перебратись у Європу він зможе лише взимку. Сантос вимушений продавати Габріела через скрутне фінансове становище.

Пірані у нинішньому сезоні бразильської першості провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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