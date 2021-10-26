"Почему мы не зовем иностранцев, как Ахметов? Мы же провинциалы (смеется). Все по-местному, по-домашнему. Наверное, со своим все же удобнее работать.

Ярославский: Пока цель Металлиста – Лига Европы

Смотрите, львиную долю решений по тренеру принимает Красников. Он отвечает за спортивную составляющую клуба, и я отдал ему этот приоритет. Да, я могу что-то заблокировать, изменить, но за годы у нас сложились такие отношения, что каждый занимается своими делами. Ему удобно с Кучером, и мне очень удобно.

Чем же Кучер не подходит? Во Второй лиге сыграли два матча вничью, теперь в Первой за 11 туров только раз проиграли. Кучер свой, и Маркевич свой, украинец. Кучер еще и харьковчанин, имеет опыт", – сказал Ярославский в программе Бомбардир.

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