Металлист объявил о подписании атакующего полузащитника Артура Мурзы, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

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21-летний экс-футболист Оболони стал первым зимним трансфером команды Александра Кучера. Игрок перешел в статусе свободного агента, а контракт подписали до 30 июня 2022 года.

Напомним, Мурза дебютировал во взрослом футболе за Мариуполь. Успел поиграть также в Волыни, Горняк-Спорте и Авангарде. 2021 год провел в Оболони, за которую в 18 матчах забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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