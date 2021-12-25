"Если честно, Украина немного отличается от Франции, но я смог адаптироваться к другой стране. Я чувствую себя как дома и хорошо тренируюсь с личным физиотерапевтом. У меня все хорошо, люблю город – он большой и красивый.

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Конечно, перед переходом все было сложно. Из-за COVID-19 у меня не было игрового времени, морально я был не в лучшем состоянии, задумывался над тем, стоит ли вообще продолжать карьеру.

Друг президента клуба был знаком с моим агентом. Я ничего не знал о Металлисте и не следил за чемпионатом Украины. Президент рассказал мне об истории клуба и амбициях, он продал мне мечту. Поэтому я решил не отказываться и попробовать опыт выступлений за границей.

До переезда думал, что я собираюсь в страну, о которой ничего не знаю, со средневековой инфраструктурой и предрассудками. Но я прибыл туда и там... У Металлиста отличная организация, тренировочная база, стадион на 40 тысяч мест. Я прибыл туда во времена коронавируса, и мы играли перед 12-15 тысячами зрителей. Я чувствовал страсть на стадионе в городе. Я был приятно удивлен", – рассказал Балули в интервью Foot Mercato.

Напомним, в текущем сезоне Балули провел за Металлист 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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