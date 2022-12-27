Металіст оголосив про підписання атакувального півзахисника Артура Мурзи, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

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21-річний екс-футболіст Оболоні став першим зимовим трансфером команди Олександра Кучера. Гравець перейшов у статусі вільного агента, а контракт підписали до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Мурза дебютував у дорослому футболі за Маріуполь. Встиг пограти також у Волині, Гірник-Спорті та Авангарді. 2021-й рік провів у Оболоні, за яку у 18 матчах забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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