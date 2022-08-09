Недавно харьковчане впервые с начала полномасштабной войны вернулись в Украину. В Турции команда была 169 дней. Металлист уже приступил к тренировкам в Закарпатской области и сыграл товарищеский матч против Кривбасса.

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В понедельник, 8 августа, представители Металлиста встретились с руководством Закарпатской ОВА. Следствием переговоров стала договоренность о сотрудничестве, сообщает официальный сайт "желто-синих".

Соответственно, в течение сезона 2022/23 Металлист будет тренироваться в Закарпатье. Домашние матчи харьковчане, которые из-за боевых действий не могут играть в родном городе, будут проводить на ужгородском Авангарде.

"Нам очень приятно, что с первых минут пребывания в Ужгороде мы почувствовали к себе искреннее внимание и доброжелательность. Нам предоставили отличные условия для проживания, отличное тренировочное поле и подготовили стадион к матчам УПЛ. Мы искренне благодарны Закарпатской ОВА за плодотворное сотрудничество", – сказал во время встречи Василий Кобин.

Как известно, новый спортивный директор Металлиста является уроженцем Закарпатья и работал в местном Минае, поэтому договориться о базировании именно в этом регионе для "желто-синих" не составило большой проблемы.

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