Журналист Игорь Бурбас раскрыл, на каких стадионах будут играть свои домашние поединки в чемпионате Украины три самых именитых клуба.

"Динамо и Заря заявили домашним стадион имени В.В. Лобановского. Шахтер будет стартовать на НСК Олимпийский, проведет там один-два матча и переедет на Арену Львов", – поделился Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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Также он сообщил, где будет играть Верес – ровенчане хотят сыграть первые свои четыре игры на выезде и могут играть в Тернополе, если их стадион в Ровно будет не готов.

Добавим, что старт УПЛ намечен на 23 августа. Пока еще неизвестен график проведения 1-го тура первенства.

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