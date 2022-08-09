Нещодавно харків'яни вперше з початку повномасштабної війни повернулися до України. У Туреччині команда перебувала 169 днів. Металіст вже розпочав тренування у Закарпатській області та зіграв товариський матч проти Кривбаса.

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У понеділок, 8 серпня, представники Металіста зустрілися з керівництвом Закарпатської ОВА. Наслідком перемовин стало укладення домовленості про співпрацю, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Відповідно, впродовж сезону 2022/23 Металіст тренуватиметься на Закарпатті. Домашні матчі харків'яни, які через бойові дії не можуть грати в рідному місті, проводитимуть на ужгородському Авангарді.

"Нам дуже приємно, що з перших хвилин перебування в Ужгороді ми відчули до себе щиру увагу та доброзичливість. Нам надали чудові умови для проживання, відмінне тренувальне поле та підготували стадіон до матчів УПЛ. Ми щиро вдячні Закарпатській ОВА за плідну співпрацю", – сказав під час зустрічі Василь Кобін.

Як відомо, новопризначений спортивний директор Металіста є уродженцем Закарпаття і працював у місцевому Минаї, тому домовитися про базування саме в цьому регіоні для "жовто-синіх" не склало великої проблеми.

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