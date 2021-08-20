Металлист объявил о трансфере очередного новичка
20:33 - Читати українською
Защитник Юрий Романюк будет защищать цвета Металлиста в сезоне 2021/22.
Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании правого защитника Юрия Романюка.
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Условия перехода не разглашаются, а сам Романюк выбрал 47 номер в новом клубе. Интересно, что он успел сыграть за Агробизнес в текущем сезоне, проведя 3 матча и отметившись 1 ассистом.
К слову, Романюк за свою карьеру также поиграл за Волынь, Черноморец и СК Днепр-1.
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