Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании правого защитника Юрия Романюка.

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Условия перехода не разглашаются, а сам Романюк выбрал 47 номер в новом клубе. Интересно, что он успел сыграть за Агробизнес в текущем сезоне, проведя 3 матча и отметившись 1 ассистом.

К слову, Романюк за свою карьеру также поиграл за Волынь, Черноморец и СК Днепр-1.

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