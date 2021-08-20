Металіст оголосив про трансфер чергового новачка
20:30 - Читать на русском
Захисник Юрій Романюк захищатиме кольори Металіста у сезоні 2021/22.
Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого оборонця Юрія Романюка.
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Умови переходу не розголошуються, а сам Романюк обрав 47 номер у новому клубі. Цікаво, що він встиг зіграти за Агробізнес у поточному сезоні, провівши 3 матчі та відзначившись 1 асистом.
До слова, Романюк за свою кар'єру також пограв за Волинь, Чорноморець та СК Дніпро-1.
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