Металлист объявил о трансфере испанского защитника
30 марта 22:06 - Читати українською
Левый защитник Роберто Коррал Гарсия официально присоединился к Металлисту.
Металлист на своем официальном сайте сообщил, что испанец Роберто Коррал Гарсия присоединился к клубу и будет играть по 33-м номером.
Металлист усилился экс-защитником Вальядолида
Харьковчане не разглашают срок контракта. По информации Transfermarkt, Роберто Коррал присоединился на правах свободного агента, а последним его клубом была Корона Кельце.
За польский клуб 25-летний Коррал сыграл 6 матчей в текущем сезоне. За свою карьеру успел поиграть за испанские Вальядолид и Нумансию.
30-річний тренер без ліцензії п'ять місяців не програвав у Лізі 1: хто він – цей фанат Football Manager та Вест Хема?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter