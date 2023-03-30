Металіст оголосив про трансфер іспанського захисника
30 березня 22:06 - Читать на русском
Лівий захисник Роберто Коррал Гарсія офіційно приєднався до Металіста.
Металіст на своєму офіційному сайті повідомив, що іспанець Роберто Коррал Гарсія приєднався до клубу і гратиме під 33-м номером.
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Харків'яни не розголошують термін контракту. За інформацією Transfermarkt, Роберто Коррал приєднався на правах вільного агента, а останнім його клубом була Корона Кельце.
За польський клуб 25-річний Коррал зіграв 6 матчів у поточному сезоні. За свою кар'єру встиг пограти за іспанські Вальядолід та Нумансію.
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