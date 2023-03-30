Металіст на своєму офіційному сайті повідомив, що іспанець Роберто Коррал Гарсія приєднався до клубу і гратиме під 33-м номером.

Металіст підсилився екс-захисником Вальядоліда

Харків'яни не розголошують термін контракту. За інформацією Transfermarkt, Роберто Коррал приєднався на правах вільного агента, а останнім його клубом була Корона Кельце.

За польський клуб 25-річний Коррал зіграв 6 матчів у поточному сезоні. За свою кар'єру встиг пограти за іспанські Вальядолід та Нумансію.

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