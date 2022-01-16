Последним клубом 29-летнего аргентинца был Велес Сарсфилд. В Харькове Поблете будет выступать под 80-м номером, сообщает официальный сайт "желто-синих".

Металлист может подписать хавбека сборной Эквадора

Срок контракта не указан. Херонимо выступает на позиции опорного полузащитника, также может сыграть и классического центрхава. Ранее аргентинец поиграл за Колон, Сан-Лоренсо и чилийскую Ла Серена. Имеет опыт выступлений и в Европе в составе Метца. В прошлом сезоне Поблете сыграл 32 матча за Велес Сарсфилд, в которых отдал 2 ассиста. Первого января стал свободным агентом.

Заметим, что "Футбол 24" еще раньше сообщал о переходе Поблете в Металлист. Это первый аргентинец в харьковском клубе после возвращения Александра Ярославского на пост президента.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України