Останнім клубом 29-річного аргентинця був Велес Сарсфілд. У Харкові Поблете виступатиме під 80-м номером, інформує офіційний сайт "жовто-синіх".

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Термін контракту не вказаний. Херонімо виступає на позиції опорного півзахисника, також може зіграти і класичного центрахава. Раніше аргентинець пограв за Колон, Сан-Лоренсо і чилійську Ла Серена. Має досвід виступів і в Європі у складі Метца. У минулому сезоні Поблете зіграв 32 матчі за Велес Сарсфілд, у яких віддав 2 асисти. Першого січня став вільним агентом.

Зауважимо, що "Футбол 24" ще раніше повідомляв про перехід Поблете у Металіст. Це перший аргентинець у харківському клубі після повернення Олександра Ярославського на посаду президента.

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