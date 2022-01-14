Хуан Касарес – полузащитник Флуминенсе – может стать еще одним усилением харьковского Металлиста.

Касарес станет игроком Металлиста, сообщает Mercado Futbol EC. Пока неизвестно, когда должен состояться трансфер и сумма возможного перехода.

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По данным Transfermarkt, цена хавбека составляет 2 млн евро. У Касареса есть опыт выступлений за сборную Эквадора, в общей сложности сыграв за нее 22 матча и забив 1 гол. Его основная позиция – центральный атакующий полузащитник, может сыграть на обоих флангах.

В текущем сезоне Хуан провел 21 матч в чемпионате Бразилии, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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