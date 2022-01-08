Трансфер Поблете в Металлист уже закрыт, сообщает журналист Футбол 24 Владимир Лесько в своем твиттере.

"Обалденные трансферы": Ярославский анонсировал новые подписания Металлиста

Игрок должен присоединиться к харьковской команде 16 января. Трансфер выйдет для лидера Первой лиги бесплатным, поскольку контракт Поблете с Велесом подошел к концу. При этом Металлист отправится на зимние сборы 15 января.

К слову, Херонимо успел поиграть за аргентинские Колон и Сан-Лоренцо, чилийскую Ла-Серену и французский Метц. В этом сезоне он провел за Велес Сарсфилд 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

Лунін виганяє привидів, вражає Анчелотті та повертає фанатів – іспанські ЗМІ про 2 матч українця за Реал