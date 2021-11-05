Вице-президент харьковского Металлиста Евгений Красников прокомментировал слухи, что донецкий Шахтер готов выкупить Матеуса Пейшото за 5-6 миллионов евро.

"Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности. Мы строим новую команду и в ближайшее время Металлист никого не планирует продавать.

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Президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей. Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой – играть в Лиге Европы", – цитирует Красникова FanDay .

Напомним, Пейшото присоединился к Металлисту летом из бразильского РБ Брагантино за 150 тысяч евро. В футболке харьковского клуба он провел 15 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу.

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