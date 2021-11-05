Віце-президент харківського Металіста Євген Красніков прокоментував чутки про те, що донецький Шахтар готовий викупити Матеуса Пейшото за 5-6 мільйонів євро.

"Інформація про те, що Шахтар зробив пропозицію щодо Пейшото, не відповідає дійсності. Ми будуємо нову команду і найближчим часом Металіст нікого не планує продавати.

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Навпаки, президентом клубу Олександром Ярославським виділено бюджет на придбання нових виконавців. Усі зусилля керівництва, тренерського штабу та гравців спрямовані на створення боєздатної команди, завдання якої – грати у Лізі Європи", – цитує Краснікова FanDay.

Нагадаємо, Пейшото приєднався до Металіста влітку з бразильського РБ Брагантіно за 150 тисяч євро. У футболці харківського клубу він провів 15 матчів, в яких забив 12 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

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