"Металлист хотел подписать Кочергина? Нет, это не правда. Я разговаривал с его агентом. Поговорили и все – он пошел своей дорогой, а мы своей. Владислав – хороший футболист, но у нас на этой позиции есть свои игроки. Я сказал, что мы не заинтересованы, потому что на этой позиции имеем Демченко, Танковского.

Металлист хотел подписать Кочергина – игрок запросил сумасшедшие деньги

Дело даже не в деньгах. У нас на это место есть футболисты, которые нас полностью устраивают. У них было много вариантов, рассматривали и нас. Мы встретились, побеседовали и разошлись. Насколько знаю, он хочет уехать на Запад. Мы идем вперед, развиваемся, будем брать молодых футболистов", – цитирует Красинкова Tribuna.

Действующий контракт Владислава с Зарей завершается летом и игрок отказывается продолжать сотрудничество с луганцами, за что его отправили в дубль.

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