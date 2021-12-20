Харьковчане хотели подписать Кочергина, однако все же отказались от трансфера, рассказал Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

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Причиной стали финансовые запросы игрока, которые, по информации журналиста, "совершенно неадекватные для украинских реалий".

Напомним, Кочергин отказывается продолжать соглашение с Зарей и желает сменить клубную прописку. Контракт Владислава с луганчанами истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он провел за "мужиков" 14 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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