Витория имеет претензии к харьковчанам по поводу трансфера нападающего Давида, информирует Globo.

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Зимой клубы договорились о переходе нападающего, которого лично рекламировал Александр Ярославский. По неофициальным данным, Металлист должен был отдать Витории 2 млн евро, однако Давид не провел за "желто-синих" ни одного официального матча и был вынужден бежать в Бразилию из-за войны в Украине. Харьковчане надеялись расторгнуть контракт с нападающим и как можно скорее отпустить его в другой клуб. В частности, речь шла об интересе Атлетико Паранаэнсе и Интернасьонала.

Виторию не волнуют проблемы Металлиста, поэтому она ждала свои 2 миллиона за Давида. Бразильцы готовят обращение в ФИФА, поскольку украинский клуб не выходит на контакт.

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