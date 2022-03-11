Динамо в условиях военного ужаса получило еще одну проблему на свою голову.

Митьюлланд пожаловался в CAS по долгам за трансфер Миккела Дуэлунда, утверждает Bold.

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Еще летом 2018 года Динамо оформило трансфер вингера за 4 млн евро. Киевляне уже успели избавиться от Дуэлунда, однако всю обещанную сумму Митьюлланду не выплатили. Датский клуб устал ждать расчета, поэтому обратился в Лозанну. Слушание должно было состояться на следующей неделе, однако суд решил отложить процесс, учитывая сложную ситуацию в Украине.

Заметим, что трансфер Дуэлунда оказался для Динамо провальным. Вингер страдал от тяжелых травм, за 3 года наиграл жалкие 26 матчей (3 гола), а прошлым летом отправился в аренду в Неймеген.

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