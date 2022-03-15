Віторія має претензії до харків'ян щодо трансферу нападника Давіда, інформує Globo.

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Взимку клуби домовилися про перехід нападника, якого особисто рекламував Олександр Ярославський. За неофіційними даними, Металіст повинен був віддати Віторії 2 млн євро, однак Давід не провів за "жовто-синіх" жодного офіційного матчу і був змушений тікати до Бразилії через війну в Україні. Харків'яни сподівалися розірвати контракт з нападником та якомога швидше відпустити його в інший клуб. Зокрема, йшлося про інтерес Атлетіко Паранаенсе та Інтернасьйонала.

Віторію не хвилюють проблеми Металіста, тому вона чекала свої 2 мільйони за Давіда. Бразильці готують звернення у ФІФА, оскільки український клуб не виходить на контакт.

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