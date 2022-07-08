Товарищеский матч

Металлист – Антальяспор – 1:0

Гол: Танковский, 90+5

Состав Металлиста: Рыбка – Вернаттус, Мизюк, Ралюченко, Танчик – Танковский, Бабенко, Цвиренко, Кайдалов, Подлепенец – Демченко

Третьим соперником харьковчан на сборе был Антальяспор. Сказать о ходе матча нечего, поскольку по требованию турецкой стороны видеосъемку не проводили. Зато пресс-служба Металлиста отчиталась о победе команды благодаря голу Вячеслава Танковского в компенсированное время.

Красников озвучил цель, ради которой вместе с Кучером перейдет в СК Днепр-1

Как видим, разговоры о том, что Александр Кучер и Евгений Красников вскоре перейдут в СК Днепр-1, не мешают команде добиваться положительного результата.