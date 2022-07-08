Товариський матч

Металіст – Антальяспор – 1:0

Гол: Танковський, 90+5

Склад Металіста: Рибка – Вернаттус, Мізюк, Ралюченко, Танчик – Танковський, Бабенко, Цвіренко, Кайдалов, Підлепенець – Демченко

Третім суперником харків'ян був Антальяспор. Сказати про перебіг матчу нічого, оскільки на вимогу турецької сторони відеозйомку не проводили. Зате прес-служба Металіста відзвітувала про перемогу команди завдяки голу В'ячеслава Танковського у компенсований час.

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Як бачимо, розмови про те, що Олександр Кучер та Євген Красніков невдовзі перейдуть в СК Дніпро-1, не заважають команді досягати позитивного результату.