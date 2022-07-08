Металіст на 90+5 хвилині вирвав перемогу в "секретному спарингу" – можливо, останній матч команди з Кучером на чолі
Металіст продовжує підготовку до нового сезону на турецьких зборах.
Товариський матч
Металіст – Антальяспор – 1:0
Гол: Танковський, 90+5
Склад Металіста: Рибка – Вернаттус, Мізюк, Ралюченко, Танчик – Танковський, Бабенко, Цвіренко, Кайдалов, Підлепенець – Демченко
Третім суперником харків'ян був Антальяспор. Сказати про перебіг матчу нічого, оскільки на вимогу турецької сторони відеозйомку не проводили. Зате прес-служба Металіста відзвітувала про перемогу команди завдяки голу В'ячеслава Танковського у компенсований час.
Красніков озвучив ціль, заради якої разом з Кучером перейде в СК Дніпро-1
Як бачимо, розмови про те, що Олександр Кучер та Євген Красніков невдовзі перейдуть в СК Дніпро-1, не заважають команді досягати позитивного результату.