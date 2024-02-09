Атромітос на офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Імерековим за обопільною згодою.

Металіст 1925 хоче повернути екс-захисника Шахтаря з Європи – раніше український легіонер вже грав у Скрипника

"Футболіст попросив про від'їзд з Греції через особисті та сімейні обставини, пов'язані з військовою ситуацією в його рідній країні, що змусило його повернутися до України. Наша команда, з повагою ставлячись до цього делікатного питання, прийняла його бажання і бажає йому удачі на наступному етапі його кар'єри", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ТаТоТаке, вже завтра Імереков має приєднатись до Металіста 1925 на зборах в Іспанії. Очікується, що захисник підпише контракт на 2 роки.

Нагадаємо, Імереков – вихованець Шахтаря, за який і дебютував на професіональному рівні. В Україні також виступав за запорізький Металург, Олександрію, Десну та Зорю. За кордоном, окрім грецького Атромітоса, грав за білоруські Белшину та Торпедо-БелАЗ, кіпрський Ерміс. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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