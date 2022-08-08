Харьковчане в рамках подготовки к сезону 2022/23 провели спарринг с второлиговым Диназом. Читайте отчет о встрече и смотрите обзор на Футбол 24.

Товарищеские матчи.

Металлист 1925 – Диназ – 4:2

Голы: Дмитренко, 19, Габелок, 33, Капинус, 43, Ю. Потомков, 60 – 62, 73

Харьковчане провели товарищеский матч с вышгородским Диназом, который в прошлом сезоне проводил во Второй лиге. Участник УПЛ уже до перерыва подтвердил разницу в классе – Дмитренко, Габелок и Капинус сделали преимущество разгромным.

Карпаты снова выиграли благодаря голу новичка, Довбик спас СК Днепр-1 от поражения, ничья Металлиста и Кривбасса

Потимков во втором тайме сделал счет 4:0, после чего Диназ отквитал два мяча. Впрочем, это не сильно помогло команде из Второй лиги, ведь Металлист 1925 довел поединок до победного завершения.

Добавим, что 23 августа планируется старт чемпионата Украины по футболу. Одним из участников будет и Металлист 1925.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?